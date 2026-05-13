صحيفة تكشف تفاصيل زيارة "الموساد" السرية للإمارات أثناء الحرب

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلًا عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، أن رئيس جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع قام بزيارتين سريتين إلى الإمارات العربية المتحدة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، في خطوة تعكس توثيقاً غير مسبوق في العلاقات الأمنية بين أبوظبي و"تل أبيب" أثناء الحرب على إيران.

وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، أن الزيارتين كانتا سريتين، بعيدًا عن الأضواء، في محاولة لتعزيز التنسيق الاستخباري والأمني بين الجانبين لمواجهة إيران.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رئيس جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي دافيد زيني "الشاباك" قام أيضًا بزيارة وصفت بأنها "غير مسبوقة" إلى الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر آخر على تعميق شراكتهما الأمنية رغم الضغوط السياسية.

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف في وقت سابق، أن "إسرائيل" أرسلت بطارية من منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي مع طواقم تشغيل إلى الأراضي الإماراتية في وقت مبكر من النزاع.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع: إن هذا الانتشار كان الأول من نوعه لنظام الدفاع الإسرائيلي خارج أراضيها أو الولايات المتحدة، وأكدوا أن الإمارات كانت تسعى للحصول على دعم دفاعي في مواجهة الهجمات الإيرانية المكثفة.

من جانبهم، أعرب مسؤولون إماراتيون عن أن الحرب مع إيران دفعت أبوظبي إلى إعادة النظر في التحالفات الأمنية، معتبرين أن أي شريك يساهم في حماية السلام والاستقرار يُنظر إليه بإيجابية.

وأضاف تقرير الصحيفة أن الإمارات شنت، في أوائل أبريل الماضي، هجمات سرية استهدفت مصفاة نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية، في مشاركة غير معلنة سابقًا في العمليات الحربية.

المصدر / وكالات