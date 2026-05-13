إصابة مواطنين واعتقال 17 آخرين خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا

أصيب مواطنان، واعتُقل 17 آخرون، الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لبلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمواطنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب في بلدة عقابا، وتم علاجهما ميدانيا.

بدوره أكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا من البلدة منذ اقتحامها قبل أربع ساعات، واقتادتهم إلى أحد المنازل الذي تتخذه مركزا للتحقيق الميداني، وما زالت تداهم العديد من منازل المواطنين.

