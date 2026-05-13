الأمم المتحدة: استهداف شرطة غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"

13 مايو 2026 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
صورة من واحدة لاستهداف مراكز الشرطة بغزة (أرشيف)

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة باتت تستهدف أفراد الشرطة بشكل متزايد، مؤكدة أن استهدافهم يعد مخالفة لمبدأ التمييز وقد يرقى إلى جريمة حرب، "ما لم يكونوا مشاركين بشكل مباشر في أعمال عدائية".

وأوضحت المفوضية في بيان لها، الأربعاء، أن "إسرائيل" قتلت خلال شهر نيسان/أبريل الماضي 6 من أفراد الشرطة، في هجمات استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، وأسفرت كذلك عن مقتل طفلين يبلغان من العمر ثلاث وتسع سنوات.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه وثّق منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية نيسان/أبريل، ست هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل 26 من أفراد الشرطة في قطاع غزة.

وشددت المفوضية على أن أفراد الشرطة يُعدّون مدنيين وفق القانون الدولي، مؤكدة أن استهدافهم في هذه الحالة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

