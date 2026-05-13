تقرير: "إسرائيل" تتصدر قائمة الدول الأكثر سلبية في العالم متجاوزة كوريا الشمالية

كشف تقرير "مؤشر تصورات الديمقراطية لعام 2026" (Democracy Perception Index)، الصادر عن مؤسسة "تحالف الديمقراطيات"، عن تدهور غير مسبوق في الصورة الدولية لدولة الاحتلال، حيث تصدرت قائمة الدول التي ينظر إليها الرأي العام العالمي بصورة سلبية، متقدمة في ذلك على كوريا الشمالية التي حلت في المرتبة الثانية.

واستند التقرير في نتائجه إلى استطلاع ميداني ضخم شمل أكثر من 94 ألف مشارك في 98 دولة تمثل نحو 90% من سكان العالم.

وأظهرت البيانات، التي جُمعت خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري، أن النظرة السلبية تجاه "إسرائيل" بلغت ذروتها تاريخياً، مدفوعة بتداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، وما رافقها من دمار واسع واتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.

القوة الناعمة

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول في الرأي العام لم يقتصر على الدول العربية أو دول الجنوب العالمي فحسب، بل امتد ليشمل أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يعكس تآكلاً عميقاً في "القوة الناعمة" الإسرائيلية وأزمة شرعية أخلاقية دولية باتت توثقها كبرى الدراسات العالمية.

وفي سياق متصل، رصد المؤشر تراجعاً حاداً ومماثلاً في صورة الولايات المتحدة الأمريكية عالمياً، حيث وُضعت بالقرب من أسفل الترتيب.

وعزا المحللون هذا التراجع إلى الدعم العسكري والسياسي غير المشروط الذي تقدمه واشنطن "لإسرائيل" في حربها على غزة، ما جعل الكلفة الدبلوماسية والشعبية تطال حلفاء "تل أبيب" الرئيسيين.

وتكمن أهمية هذه النتائج في كونها تعكس آراء المواطنين العاديين وتوجهات الشعوب بشكل مباشر، بعيداً عن التقييمات الرسمية للحكومات.

وخلص التقرير إلى أن الحرب على غزة شكلت "نقطة تحول مفصلية" جعلت من إسرائيل الدولة ذات السمعة الأكثر تضرراً على مستوى العالم في عام 2026.

