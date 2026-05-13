طقس فلسطين: أجواء معتدلة اليوم.. وحارة مغبرة غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل، يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الخمس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافا ومغبراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

أما السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

