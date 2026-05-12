جيش الاحتلال يقر بخسائر متصاعدة جنوب لبنان بهذه الأرقام

12 مايو 2026 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
نقل جنود إسرائيليين مصابين في الميدان (أرشيف)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة ضابط وجنديا إثر استهداف طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لـ"حزب الله" موقعاً عسكرياً بمحاذاة الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، إن حصيلة الإصابات في صفوف قواته خلال الأسبوعين الماضيين من المعارك جنوب لبنان بلغت 190 ضابطاً وجندياً.

وأضاف أن عدد قتلى "الجيش الإسرائيلي" منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي ارتفع إلى 18 ضابطاً وجندياً، فيما بلغ عدد المصابين 910 عسكريين.

وأشار "الجيش" إلى أن من بين المصابين 114 ضابطاً وجندياً وُصفت جراحهم بالمتوسطة، بينما سُجلت 52 إصابة خطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
