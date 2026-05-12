مصدر إيراني: طهران لن تدخل في جولة ثانية من المحدثات مع أمريكا

أكد مصدر إيراني أن طهران لن تدخل جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن دون استيفاء شروطها الخمسة لبناء الثقة.

ونقلت وكالة فارس الإيراني، عن المصدر، الثلاثاء، تأكيده أن شروط طهران تمثل الحد الأدنى من الضمانات اللازمة لبناء الثقة قبل بدء أي محادثات مع واشنطن.

وبدأت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال حربًا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على دولة الاحتلال وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.

