3 شهداء بينهم مسعفان في لبنان

12 مايو 2026 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
النيران تشتعل في سيارة إسعاف لبنانية بعد استهدافها من قبل طائرات الاحتلال في لبنان (أرشيفية)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الثلاثاء باستشهاد ثلاثة أشخاص، بينهم مسعفان من عناصر الدفاع المدني، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر فريقاً للإسعاف في مدينة النبطية جنوبي البلاد، أثناء قيامه بمهمة إنقاذ عقب قصف سابق في المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن الاستهداف طال طاقماً تابعاً للدفاع المدني اللبناني، ما أدى إلى استشهادهم على الفور، في إطار سلسلة غارات متواصلة تشنها قوات الاحتلال على مناطق الجنوب اللبناني.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تصعيد واسع شمل قضاءي بنت جبيل وصور، حيث أسفرت غارات إسرائيلية عن سقوط شهداء وجرحى، إلى جانب قصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء القرى الجنوبية.

كما واصلت قوات الاحتلال استهداف بلدات متعددة، بالتزامن مع إنذارات متكررة بإخلاء مناطق سكنية، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات لوقف إطلاق النار الساري منذ أشهر، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في الجنوب اللبناني.

ويؤكد هذا التصعيد استمرار سياسة الاستهداف المباشر للطواقم المدنية والإسعافية، ما يفاقم المخاطر على السكان ويزيد من حدّة التوتر في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
