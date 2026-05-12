البنتاغون يكشف عن تكلفة الحرب الأمريكية ضد إيران

12 مايو 2026 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، في ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس دونالد ترامب بشأن الصراع وتأثيره على الجهوزية العسكرية.

جاء ذلك، خلال جلسة استماع للميزانية في مبنى الكابيتول، لـ"البنتاغون، حيث يزيد هذا الرقم بنحو 4 مليارات دولار عن التقدير الذي قدمه وزير الدفاع بيت هيغسيث قبل أسبوعين.

وكان هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين يدليان بشهادتيهما بشأن طلب ميزانية بقيمة 1,5 تريليون دولار للعام 2027، إلى جانب المدير المالي للبنتاغون جولز هيرست الثالث، عندما طُلب منهم تقديم تحديث بشأن تكلفة الحرب.

وقال هيرست للمشرعين، في إشارة إلى التقدير الذي أورده هيغسيث في 29 نيسان/أبريل "في وقت الإدلاء بالشهادة... كان الرقم 25 مليار دولار. لكن فريق هيئة الأركان المشتركة والمراقب المالي يراجعان التقديرات باستمرار، ونعتقد الآن أن المبلغ يناهز 29 مليار دولار".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #إيران #البنتاغون #الحرب الأمريكية الإسرائيلية

