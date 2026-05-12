ربعهم من الأطفال.. 43  ألف مصاب في غزة يحتاج تأهيلًا

أعلن منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات بالغة غيّرت مجرى حياتهم، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن نحو 53 ألف إصابة أخرى تتطلب برامج إعادة تأهيل طويلة الأمد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، راينهيلده فان دي فيردت، إن ما يقرب من ربع المصابين هم من الأطفال، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي طالت الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الغزي.

وبحسب بيانات المنظمة، فإن نحو نصف المصابين البالغ عددهم 43 ألفاً يعانون من إصابات خطيرة في الأطراف، فيما خضع أكثر من 5 آلاف شخص لعمليات بتر. كما سجلت الإحصاءات إصابة أكثر من ألفي شخص بإصابات في الحبل الشوكي، إضافة إلى أكثر من 3400 حالة حروق شديدة، وأكثر من 1300 إصابة دماغية رضحية. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد الجرحى في القطاع، بما يشمل الحالات الأقل تعقيداً، بلغ نحو 172 ألف شخص.

وفي السياق ذاته، حذّرت المنظمة من النقص الحاد في خدمات إعادة التأهيل، مؤكدة أن عدد المرافق المتاحة لا يكفي مطلقاً لتلبية حجم الاحتياجات المتزايدة. كما أشارت إلى أن عشرات الشحنات من المعدات الطبية الخاصة بإعادة التأهيل لا تزال عالقة في الجمارك منذ فترات طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عام، بانتظار الموافقة على إدخالها.

وأوضحت فان دي فيردت أنه حتى منتصف أبريل الماضي، كانت 18 شحنة من المعدات الطبية بانتظار الإفراج عنها، ما يفاقم أزمة العلاج ويؤخر فرص تعافي آلاف الجرحى.

واختتمت بالقول إن سكان غزة "تحملوا معاناة لا يمكن تصورها"، مؤكدة أنهم يستحقون ليس فقط الرعاية الطارئة، بل أيضاً دعماً مستداماً يضمن إعادة التأهيل واستعادة الحياة بشكل كرام.

