"يونيسف": استشهاد طفل فلسطيني كل أسبوع في الضفة الغربية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ("يونيسف")، أن طفلًا فلسطينيًا يستشهد بالمعدّل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة، منذ كانون الثاني/ يناير 2025، أي ما مجموعه 70 طفلًا خلال هذه الفترة، مضيفة أن 93% منهم قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم "يونيسف"، جيمس إلدر، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء، إن "الأطفال يدفعون ثمنًا لا يُحتمل بسبب تصاعد عمليات الاحتلال العسكرية، والهجمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس".

وأضاف أنه "منذ كانون الثاني/ يناير 2025، وحتى اليوم، قتل طفل فلسطيني واحد على الأقل بمعدل أسبوعي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "هذا يعني مقتل سبعين طفلًا فلسطينيًا خلال هذه الفترة، وإصابة 850 طفلًا خلال الفترة نفسها.

وذكر أن 93% من الأطفال قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومعظمهم القتلى استهدفتهم ذخيرة حية".

وشدد على أن يونيسف تدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، لمنع مقتل أو تشويه مزيد من الأطفال الفلسطينيين، وحماية منازلهم ومدارسهم، ومصادر المياه الخاصة بهم، امتثالا للقانون الدولي".

وقال، إن "يونيسف تدعو أيضا الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى استخدام سلطتها، لضمان احترام القانون الدولي".

