مستوطنو غلاف غزة يهددون بالرحيل بسبب تقليص أعداد الجنود

قالت القناة 12 العبرية: إن "سكان غلاف غزة تفاجؤوا في الأيام الأخيرة بأن الجيش قرر تقليص القوة التي تحمي مستوطنات السياج الحدودي إلى النصف، والقرار سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضحت القناة، الثلاثاء، أن سكان "نحال عوز" "وزيكيم" عبروا عن غضبهم من القرار وقالوا بأن العائلات التي عادت إلى المنطقة (60%) منذ 7 أكتوبر، ستغادر.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، حذر من تفاقم أزمة نقص القوى البشرية في صفوف الجيش، مؤكداً أن استمرار هذا النقص سيُضعف قدرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ مهامها العملياتية المتزايدة.

أيضا حذر زامير خلال نقاش حكومي قبل أسابيع، من احتمال "انهيار الجيش داخلياً" إذا لم تُقدم الحكومة على تنظيم قانون التجنيد الإجباري، وتعديل قانون الاحتياط، وتمديد الخدمة الإلزامية.

واعتبر أن هناك "مؤشرات خطيرة" باتت تهدد جاهزية الجيش وقدرته على الاستمرار في مهامه الحالية.

