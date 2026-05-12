الاحتلال يبعد الأب لويس سلمان وتحذير من استهداف الوجود المسيحي

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأب لويس سلمان ورفضت تجديد إقامته، مما دفع اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إلى إدانة القرار كانتهاك لحرية العبادة واستهداف مباشر للوجود المسيحي الفلسطيني.

وأكد رئيس اللجنة، رمزي خوري، في بيان يوم الثلاثاء، أن هذا يعكس سياسة إسرائيلية متصاعدة تستهدف الكنائس ورجال الدين بالتضييق على حرية العبادة، والاعتداءات على المقدسات، والتشدد في منح الإقامات للكهنة العرب من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، لتقويض الحضور المسيحي الأصيل.

ويشغل الأب لويس سلمان منصب راعي كنيسة اللاتين في بيت ساحور والمرشد الروحي للشبيبة، ويُعتبر أحد أبرز الوجوه المؤثرة بين قطاع الشباب المسيحي الفلسطيني.

شخصية وطنية

ووصف خوري الأب سلمان بشخصية شبابية وطنية مؤثرة، له دور بارز في العمل الرعوي والإنساني والوطني بين الشبيبة المسيحية، معززاً صمودهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم.

ورأت اللجنة أن استهداف رجال الدين بسبب مواقفهم الرافضة للاحتلال ينتهك القانون الدولي وحرية الدين، محاولاً إسكات الصوت المسيحي الفلسطيني الداعي للعدالة وحقوق الشعب.

وشددت على أن إبعاد الأب سلمان يتجاوز شخصه ليطال رسالة الكنيسة الفلسطينية ودورها التاريخي، محذرةً من الحد من حضورها الروحي والإنساني بين الشعب، خاصة الشباب، مع التأكيد أن هذه السياسات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية والحقوقية عالمياً إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الكنائس ورجال الدين والوجود المسيحي الفلسطيني.

وهذا ليس أمر الإبعاد الأول بحق رجال الدين المسيحيين الذين يخدمون في الكنائس الفلسطينية، حيث أبعدت سلطات الاحتلال بداية العام الجاري الأب يوسف أسعد "مصري الجنسية" وهو الكاهن المساعد في كنيسة العائلة المقدسة في غزة.

