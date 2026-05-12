فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معطيات تكشف: الفلسطينيون بحصة 7% فقط من وحدات الإسكان في القدس

في ذكرى النكبة.. "الإحصاء": 15.5 مليون فلسطيني بين الوطن والشتات

قيادي في "فتح": المؤتمر الثامن يفتقر للرؤية ولا يحمل مؤشرات على تغيير حقيقي

رغم إصابته بنيران الاحتلال.. الصياد "أبو عمرة" يُبحر خشية جوع أبنائه

نعيم قاسم: لن نترك الميدان وسنحوله جحيماً على "إسرائيل"

وزارة الصحة بغزة: شهيدان و10 إصابات خلال 24 ساعة

أموال محتجزة خلف جدران البنوك.. أزمة سيولة تخنق غزة وتضاعف معاناة المواطنين

الكفاءات أم الولاءات؟ جدل يرافق اختيار أعضاء مؤتمر فتح الثامن

مدراء مخيمات إيواء: تراجع المساعدات الصحية والإغاثية والتعليمية لصالح الدعم النفسي

رنين طوطح.. طالبة هندسة تتحدى الحرب والنزوح لتحمي حلمها الجامعي

كنيست الاحتلال يوافق مبدئيًا على قانون استيطاني للسيطرة على آثار الضفة

12 مايو 2026 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
...
خطط قديمة حديثة للسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة

وافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون استيطاني يسمح عبره بمصادرة أراضٍ مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وفرض السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق المصنفة (ب) و(ج).

يفترض المشروع إقامة "هيئة تراث الضفة الغربية"، المسؤولة عن إدارة هذه المواقع، وترتبط بما يُعرف بـ"وزارة التراث" التي يرأسها الوزير الإسرائيلي اليميني المتشدد عمحاي الياهو.

خطة واسعة بقيادة سموتريتش

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية والاستيطان بتسلئيل سموتريتش عن خطة واسعة لنقل أراضٍ "استراتيجية" من المناطق (أ) و(ب) –الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا– إلى المناطق (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

تُستخدم قضية الآثار كغطاء لتعزيز المشاريع الاستيطانية، عبر توسيع حدود المواقع الأثرية بشكل تعسفي، وضم مئات الدونمات المحيطة بها، رغم غياب أي آثار في مساحات شاسعة منها.

ووفق مراقبين يهدف ذلك إلى الاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي، تدميرها جزئيًا، والضغط على الفلسطينيين في الضفة لإجبارهم على الرحيل.

وقد صادرت سلطات الاحتلال مؤخرًا مئات الدونمات في بلدات سبسطية والناقورة ودير شرف وبرقة شمال غرب نابلس، لفتح طرق استيطانية جديدة والتمكّن من المواقع الأثرية هناك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #كنيست #الضفة الغربية #الكنيست #قانون استيطاني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة