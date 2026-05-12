اعتقالات في نابلس وطولكرم.. والاحتلال يقتحم رام الله ويجدد إغلاق مكتب الجزيرة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت محافظتي نابلس وطولكرم، تزامنًا مع اقتحامات في مدينة رام الله وقرية المغير شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت ثلاثة مواطنين من منطقة الضاحية شرق المدينة، وهم: عزمي منصور، ووليد الأشقر، وفائد الزوربا، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس، واعتقلت أربعة مواطنين آخرين، وهم: ياسين حلمي كركري من قرية سالم، وناظم أبو جيش من بيت دجن، وخميس مهند أبو غازي، وحسام محمد عودة من قرية تلفيت، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ماهر سليمان عصاعصة، عقب مداهمة منزله في بلدة علار شمال المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة، وداهمت مكتب قناة الجزيرة، ومددت اغلاقه، وسط اطلاق قنابل الغاز والصوت في محيط دوار المنارة.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أصدرت في 22 فبراير/ شباط الماضي، أمراً عسكرياً جديدًا يقضي بتمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في رام الله لمدة 90 يوماً إضافية.

وتعد هذه المرة الثالثة عشرة التي يتم فيها تمديد إغلاق المكتب منذ اقتحامه لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2024، ضمن سلسلة قرارات عسكرية تتراوح مدتها بين 45 و90 يومًا.

ويستند القرار إلى ما يعرف بـ"قانون الجزيرة"، الذي مدد كنيست الاحتلال العمل به حتى عام 2027، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات صلاحية إغلاق مكاتب أي وسيلة إعلام تعتبرها سلطات الاحتلال "تهديدًا أمنيًا".

وفي تطور ميداني آخر، شددت قوات الاحتلال صباح اليوم إجراءاتها العسكرية على المداخل الشمالية لمدينة رام الله، وأغلقت حاجزي عطارة وعين سينيا لساعات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، ونشرت فرقًا راجلة في شوارعها، ما أعاق حركة المواطنين داخل القرية.

