"إسرائيل" تعترف: لا زلنا نفشل في مواجهة “رادارات” ومسيرات حزب الله الانقضاضية

11 مايو 2026 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
جنود إسرائيليون في جنوب لبنان (أرشيف)

كشف مراسل قناة "كان" الإسرائيلية روعي شارون أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية فشلت حتى الآن في التوصل إلى حل تقني لمواجهة تهديد “الرادارات” وصواريخ ومسيرات حزب الله الانقضاضية.

وقال شارون مساء الإثنين، إن هذا الفشل يأتي رغم تدخل الوحدة 81 المتخصصة بالتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح شارون أن رئيس الأركان الإسرائيلي عقد اجتماعات مكثفة لبحث التهديد المتصاعد، إلا أن الجهود الأمنية والتقنية لم تنجح حتى اللحظة في إيجاد آلية فعالة للتعامل مع هذا النوع من القدرات التي يمتلكها حزب الله.

وأقرت مؤسسات أمنية إسرائيلية بمعضلة مواجهة مسيرات حزب الله والتي تحصد يوميا جرحى وقتلى في صفوف جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
