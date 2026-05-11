إقامة بؤرة استيطانية في رمون وعزل أربعة منازل شرق بيت لحم

أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون شرق رام الله.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، في إفادة صحفية، بأن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استعمارية جديدة في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون شرقي رام الله، وبنوا خيمة على أراضي المواطنين، ونصبوا بيوتا متنقلة.

وبينت أن محاولات الاستيلاء على منطقة جسر الخلة تهدف إلى تهجير المواطنين قسريا، وهي بؤرة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد الأهالي في المنطقة.

وفي السياق، عزلت قوات الاحتلال ومستوطنون أربعة منازل خلف بوابة حديدية نُصبت في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح بأن قوات الاحتلال ومستعمرين استبدلوا مكان بوابة حديدية في منطقة الغزلان إلى موقع قريب من منازل المواطنين، ما أدى إلى عزل أربعة منازل تعود لعائلة صباح.

وأشار أبو مفرح إلى أن قوات الاحتلال غيّرت أيضا مكان بوابة حديدية في منطقة البرية باتجاه البلدة وقرب منازل المواطنين، ما سيحرم الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، ورعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي.

وأكد أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية بحق بلدة تقوع، كان آخرها إغلاق بعض مداخلها بالسواتر الترابية.

