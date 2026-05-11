"أبو عبيدة" يشيد بفخر باشتباك المقاوم الشهيد الهشلمون

أشاد المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بفخر للاشتباك المسلح الذي نفذه الشهيد المجاهد أيمن الهشلمون أثناء التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما أشاد "أبو عبيدة" بالتصدي البطولي من قبل للشهيد عبد الحليم حماد لجنود الاحتلال في بلدة سلواد قضاء رام الله، وكذلك دفاع الأهالي بقوة عن أنفسهم وأرضهم في وجه قطعان المغتصبين في مناطق الضفة.

وأكد أن هذه الأعمال الفدائية ليست غريبة على أهلنا المجاهدين في "ضفة العياش وطوالبة والكرمي" وغيرهم من الأبطال، وهي تعبر عن عنفوان شعبنا ورفضه للظلم.

وقال إن العمل المقاوم يعبر عن العلاقة الطبيعية مع الاحتلال التي حاولت قوى الظلم تغييرها لسنوات؛ عبر محاولة صناعة ما أسموه "الفلسطيني الجديد"، مشددا على أن "سحرهم سينقلب عليهم بإذن الله".

ودعا "أبو عبيدة" شباب شعبنا إلى التصدي لجنود الاحتلال وقطعان مغتصبيه الذين يستبيحون مختلف مناطق الضفة المحتلة، وألا يسمحوا لهم بفرض وقائع جديدة على الأرض، وألا يسمحوا لهم بفرض وقائع جديدة على الأرض، وأن يكونوا على ثقة بأن عصاهم وسكينهم يساوي وقعها على الصهاينة رشقات الصواريخ.

واستشهد المقاوم الهشلمون، صباح اليوم، عقب اشتباك مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم "قلنديا" شمال القدس المحتلة.

