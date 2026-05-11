حمد بن جاسم يكشف عن "الخطر الأكبر" الذي يواجه دول الخليج

أكد وزير الخارجية القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن أكبر خطر يواجه دول الخليج في الوقت الراهن ليس إيران أو "إسرائيل"، بل هو "انقسام الدول الخليجية" ذاتها، محذراً من أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل إستراتيجي سترسم ملامح الشرق الأوسط لعقود مقبلة.

وأوضح بن جاسم، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، أن التحركات العسكرية ضد إيران لم تكن مفاجئة، مشيراً إلى أنها تمثل أجندة طويلة الأمد يتبناها "الفرع المتشدد" في "إسرائيل" بقيادة بنيامين نتنياهو.

وكشف الوزير السابق أنه كان قد توقع هذا التصعيد في وقت سابق، داعياً دول المنطقة حينها إلى الضغط باتجاه الحلول السياسية والتفاوض لتجنب المواجهة الشاملة.

"الناتو الخليجي"

وفي إطار رؤيته لتحصين الأمن الإقليمي، دعا الشيخ حمد إلى تأسيس "ناتو خليجي" يبدأ بعدد محدود من الدول المتوافقة سياسياً وإستراتيجياً، والتوسع التدريجي في هذا التحالف على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي.

كما دعا إلى تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحولات الكبرى التي تتجاوز كونها أزمات عابرة.

وحول تقييمه للموقف الإيراني، رأى بن جاسم أن النظام في طهران خرج "أقوى سياسياً" بعد المواجهات الأخيرة، واصفاً محاولات إسقاطه بالقوة العسكرية بأنها كانت "وهماً" منذ البداية.

وتوقع أن تستغل إيران هذه المرحلة لتطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية، مؤكداً ضرورة أن تحذو دول الخليج حذوها في تطوير إمكاناتها الذاتية.

تأتي تصريحات الوزير القطري السابق في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة وصراعات إقليمية تدفع نحو إعادة ترتيب التحالفات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط.

