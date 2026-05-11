الخط الأصفر".. كيف يوظّف الاحتلال الجغرافيا لتعطيل الاتفاق؟

منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي الحديث عن توسيع ما يُسمى “الخط الأصفر” في قطاع غزة، بدا واضحًا أن المسألة تتجاوز البعد الأمني أو الإجراءات العسكرية المؤقتة.

ما يجري في الحقيقة هو محاولة إسرائيلية لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي في غزة.

فالاحتلال لا يتعامل مع “الخط الأصفر” كمنطقة عازلة، بل كأداة إستراتيجية لفرض وقائع جديدة تمنحه قدرة أكبر على المناورة السياسية والعسكرية، وبخاصة مع ازدياد الحديث عن فرص الوصول إلى اتفاق أو تهدئة طويلة نسبيًا. ولهذا، فإن توسيع المناطق المقيدة وفرض خطوط إضافية، مثل “الخط البرتقالي”، يأتي في سياق واضح يهدف إلى تحسين شروط الاحتلال التفاوضية ومنع أي اتفاق لا ينسجم مع أهدافه السياسية.

عمليًا، تدرك حكومة الاحتلال أن أي اتفاق حقيقي سيُنظر إليه داخليًا باعتباره اعترافًا بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، وفي مقدمتها القضاء على المقاومة أو فرض واقع سياسي جديد في قطاع غزة. لذلك تحاول تعويض هذا الفشل عبر تكريس وقائع ميدانية، تقوم على تقليص المساحات المتاحة للسكان، ودفع مئات آلاف الفلسطينيين نحو مناطق مكتظة ومدمرة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

هذه السياسة لا تنفصل عن استراتيجية الضغط الشامل التي يتبعها الاحتلال منذ بداية الحرب؛ فالقصف، والتجويع، والحصار، وتدمير البنية التحتية، وتحريك الخطوط العسكرية، كلها أدوات تُستخدم ضمن معادلة واحدة هدفها إنهاك المجتمع الفلسطيني وتحويل المعاناة الإنسانية إلى وسيلة ابتزاز سياسي.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال تسويق خطواته باعتبارها “ضرورات أمنية”، فإن الوقائع على الأرض تكشف بوضوح أن الهدف الحقيقي هو تعطيل أي مسار يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار أو الوصول إلى تفاهمات مستقرة. فكلما اقتربت المفاوضات من تحقيق تقدم نسبي، يلجأ الاحتلال إلى التصعيد الميداني، أو فرض خرائط جديدة، أو توسيع مناطق السيطرة العسكرية، في محاولة لإعادة خلط الأوراق ورفع سقف شروطه.

كما أن تحريك “الخط الأصفر” يحمل رسائل موجهة إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا.

فحكومة نتنياهو، التي تواجه أزمة ثقة متصاعدة وفشلًا متراكمًا في إدارة الحرب، تحتاج إلى إظهار صورة “التحكم والسيطرة” أمام جمهورها، حتى لو كان ذلك على حساب المدنيين الفلسطينيين وحياتهم اليومية.

لكن على الرغم من القسوة الهائلة لهذه السياسات، فإنها تعكس في جوهرها أزمة إسرائيلية أكثر مما تعكس حالة قوة.

فبعد شهور طويلة من الحرب والدمار، لم يتمكن الاحتلال من تحقيق الحسم الذي وعد به، ولم ينجح في إنهاء حالة المقاومة أو فرض الاستسلام السياسي على غزة. ولهذا انتقل إلى سياسة الاستنزاف الجغرافي والإنساني بديلا عن الحسم العسكري المباشر.

“الخط الأصفر أصبح عنوانًا لسياسة إسرائيلية تقوم على استخدام الجغرافيا سلاحا، وتحويل الحصار والتجويع والتهجير إلى أدوات تفاوض وضغط سياسي.

ومع ذلك، فإن التجربة أثبتت أن هذه السياسات، بالرغم من آثارها الكارثية، لم تنجح حتى الآن في كسر الإرادة الفلسطينية أو فرض المعادلات التي يسعى الاحتلال إلى تكريسها.

