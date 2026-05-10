حماس: استهداف الاحتلال للمنظومة الشرطية يهدف لإدامة الفوضى في غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية – حماس استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الشرطية في قطاع غزة، معتبرة أن اغتيال مدير شرطة المباحث في خانيونس صباح الأحد يأتي في إطار سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع في حالة من الفلتان الأمني وتعطيل أي جهد لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: إن جريمة الاغتيال الأخيرة تضاف إلى سلسلة اعتداءات متواصلة تشنّها قوات الاحتلال ضد البنى الأمنية والمؤسسات المدنية، بهدف ضرب مقومات الاستقرار الداخلي في القطاع، ومنع أي خطوات لتعافي المجتمع الفلسطيني بعد أشهر من العدوان المستمر.

وأوضحت أن استهداف الكوادر الشرطية، التي تُعنى بحفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، يهدف إلى خلق بيئة من الفوضى وعرقلة الجهود الإغاثية والإنسانية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان نتيجة الدمار الواسع وغياب الموارد الأساسية.

وجددت الحركة مطالبتها للمجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 850 مواطناً منذ بدء تنفيذ الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وشددت على ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين، وضمان إدخال الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون قيود.

وأكدت الحركة أن استمرار الاحتلال في سياسة الاغتيالات والقصف يشكل خرقاً واضحاً للاتفاقات المعلنة، ويعكس رغبة إسرائيلية في تقويض أي مسار يؤدي إلى تهدئة أو استقرار داخل القطاع. وختمت بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية وحقه في الحياة الكريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين