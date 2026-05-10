الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراضٍ في مناطق "A" بجنين

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراضٍ في مناطق "A" بجنين

10 مايو 2026 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
الاخطار وصف بأنه سابقة منذ توقيع أوسلو عام 1993

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أراضٍ في حي الجابريات بمدينة جنين، الواقعة ضمن المناطق المصنفة "A"، في خطوة وُصفت بأنها سابقة منذ توقيع اتفاقية أوسلو.

ومناطق "A" وفقا لاتفاق أوسلو تخضع بشكل كلي للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، صعّد المدير العام لما يسمى مجلس المستوطنات، عومر رحاميم، من تصريحاته ضد السلطة الفلسطينية، مدعياً أن "السلطة الفلسطينية لم تعد تملك أي شرعية"، داعياً إلى "العودة إلى مناطق A وB".

وزعم رحاميم أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تمتلك تشكيلات عسكرية وأسلحة تشكل "تهديداً على إسرائيل"، معتبراً أن مدناً فلسطينية مثل جنين والخليل تمثل خطراً مباشراً على المدن الإسرائيلية القريبة، وفق تعبيره.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عطاءات استيطان #مناطق c #حي استيطاني في تل مناشيه #بؤر الاستيطان

