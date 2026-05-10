سوريا: إعادة 200 طفل من المغيبين قسراً إلى ذويهم

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، الأحد، عن عودة 200 طفل من أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً خلال حقبة حكم بشار الأسد إلى ذويهم، في خطوة تُعد من أبرز تطورات ملف المفقودين بعد سنوات من الحرب.

وقالت الوزيرة هند قبوات، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن الأطفال العائدين شملوا 110 أطفال كانوا ضمن قرى الأطفال (SOS)، و90 طفلاً آخرين كانوا موزعين على دور رعاية مختلفة، مشيرة إلى استمرار العمل على ملفات إضافية لا تزال قيد التدقيق والمتابعة.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد جرى إيداع 314 طفلاً في دور رعاية رسمية، أُعيد منهم حتى الآن 194 طفلاً إلى عائلاتهم، فيما تتواصل عمليات البحث والتحقق لبقية الحالات، خاصة في الملفات المرتبطة بالسنوات بين 2011 و2015.

ويُعد ملف أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً من أكثر الملفات حساسية في سوريا، وسط اتهامات بوجود عمليات نقل وإيداع غير موثقة للأطفال خلال سنوات الحرب. وتشير تقارير حقوقية إلى تشتت البيانات بين جهات رسمية ومدنية، ما يعيق جهود التتبع، ويدفع نحو المطالبة بإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة.

كما أوصت جهات حقوقية بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل مؤسسات داخل وخارج سوريا، بما فيها منظمات دولية، مع الإشارة إلى تسجيل حالات لأطفال أُدخلوا إلى دور رعاية دون وثائق رسمية خلال سنوات الحرب.

وتؤكد السلطات السورية أن لجنة مختصة تواصل عملها عبر جمع البيانات والتواصل مع الأهالي وتوثيق الحالات، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن مئات الأطفال ما زالوا ضمن ملفات قيد البحث، ضمن جهود رسمية متواصلة لكشف مصيرهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.

المصدر / العربي الجديد