الصحة اللبنانية: 2846 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلي

10 مايو 2026 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2846 شهيداً و8693 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2846 شهيداً و8693 مصاباً، منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مع استمرار التصعيد العسكري في عدد من المناطق اللبنانية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحصيلة تأتي نتيجة سلسلة من الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مناطق سكنية ومنشآت مدنية وبنى تحتية في الجنوب والبقاع وضواحي بيروت، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكدت أن الطواقم الطبية والإسعافية تواصل عملها في ظروف بالغة الصعوبة، مع تزايد الضغط على المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية، في وقت تتواصل فيه عمليات الإجلاء والإسعاف من مناطق الاستهداف.

ودعت وزارة الصحة اللبنانية إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين والمرافق الصحية، مؤكدة أن استمرار استهداف المناطق السكنية يزيد من حجم الكارثة الإنسانية ويصعّب من جهود الإغاثة والاستجابة الطارئة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #جنوب لبنان #الصحة اللبنانية #الحرب على لبنان #حصيلة العدوان على لبنان

