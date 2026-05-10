أمن المقاومة يحذّر من التفاعل مع منصات الاحتلال

حذّر أمن المقاومة من خطورة التفاعل أو التعليق على منصات تابعة لجيش الاحتلال أو الحسابات الرسمية الناطقة باسمه، مؤكداً أن هذا السلوك يُعد "خطأً أمنياً فادحاً" قد يترتب عليه مخاطر مباشرة تمس سلامة المواطنين.

وأكد "المجد الأمني" في بيان نشره عبر منصة "تليغرام" الأحد، أن أي تواصل أو تفاعل مع هذه المنصات قد يعرّض صاحبه للمساءلة الأمنية، داعياً المواطنين إلى رفع مستوى الوعي الرقمي والتعامل بحذر شديد مع المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً ما يصدر عن جهات معادية.

وأوضح البيان أنه جرى رصد حالات متكررة لمستخدمين من داخل القطاع قاموا بالتفاعل أو التعليق على منشورات تلك الحسابات، مشيراً إلى أن منصات العدو تُستخدم ضمن إطار منظم في الحرب النفسية، وبث الشائعات، ومحاولات التأثير على الرأي العام، إضافة إلى استخدامها في عمليات رصد واستدراج محتملة.

وشدد على أن "كل نقرة أو تفاعل يتم تسجيله ومراقبته"، محذراً من الانجرار وراء المحتوى المضلل أو المساهمة في ترويجه دون وعي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المعركة الحالية لا تقتصر على البعد العسكري فقط، بل هي أيضاً معركة وعي، داعياً إلى عدم التحول إلى أدوات غير مباشرة في خدمة العدو عبر التفاعل مع منصاته.

