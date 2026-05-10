فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سيف القدس".. معركةٌ كسرت هيبة الاحتلال وربطت غزة بالأقصى بالدم

إيهود باراك: نتنياهو قد يفتعل "قنبلة موقوتة" لتفادي الهزيمة الانتخابية

اللجنة المشتركة للاجئين تطالب إدارة "الأونروا" الجديدة إعادة الاعتبار لدور الوكالة في غزة

تصاعد عمليات اقتلاع أشجار الزيتون شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال

إيران تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي

زامير يحذّر من انهيار جيشه

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة

الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

المدعية العامة تطالب بإلغاء تعيين غوفمان لرئاسة "الموساد"

نقابة المهندسين تدخل في إضراب مفتوح بسبب تنصل حكومة رام الله من مسؤولياتها

تصاعد عمليات اقتلاع أشجار الزيتون شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال

10 مايو 2026 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...
استهداف أشجار الزيتون يأتي ضمن سياسة تهدف إلى توسيع السيطرة الاستيطانية (صورة أرشيفية)

شهدت بلدة برقة شمال غربي نابلس عملية تجريف واسعة نفذتها قوات الاحتلال، أسفرت عن اقتلاع مئات أشجار الزيتون والأشجار المثمرة المعمّرة، في خطوة وصفها الأهالي بأنها استهداف مباشر للوجود الفلسطيني ورموزه التاريخية.

وبحسب سكان البلدة، استخدمت جرافات عسكرية ثقيلة لتجريف أراضٍ زراعية تعود لعائلات فلسطينية، واقتلاع نحو 500 شجرة، بينها أشجار زيتون روماني يتجاوز عمر بعضها مئات السنين. وأكد الأهالي أن العملية ترافقت مع تدمير للسناسل الحجرية والبنية الزراعية المحيطة بالأراضي.

ويقول ناشطون إن استهداف أشجار الزيتون يأتي ضمن سياسة تهدف إلى توسيع السيطرة الاستيطانية ودفع السكان إلى ترك أراضيهم، خاصة مع تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية في مناطق شمال الضفة الغربية.

وتشير بيانات رسمية إلى تزايد خطير في عمليات اقتلاع وتدمير الأشجار منذ مطلع عام 2024، حيث تم تسجيل تدمير آلاف الأشجار، معظمها من الزيتون، الذي يشكل مصدر رزق ورمزًا تاريخيًا للفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أشجار الزيتون #الضفة الغربية المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة