إيران تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، أن طهران سلمت ردها على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب، إلى الوسيط الباكستاني، ضمن جهود إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق.

وأوضحت وكالة تسنيم أن "إيران أرسلت ردها على اقتراح أمريكا بشأن إنهاء الحرب عبر باكستان"، مضيفة أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحديث عن الحوار والمفاوضات بشأن إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام أو التراجع.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طهران مع مسؤولين مكلفين بمتابعة إزالة الأضرار، الناجمة عن الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران.

ووفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أشار بزشكيان إلى أهمية تعويض المتضررين من الحرب، مبينا أن الحديث عن الحوار والمفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع، وإنما يخدم هدف حماية حقوق الشعب الإيراني ومصالح البلاد.

وأوضح أن الشعب الإيراني لن یستسلم للعدو أبدا، وأن حكومته تبذل كل ما بوسعها لمساعدة المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الهجمات.

المصدر / وكالات