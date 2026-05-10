فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سيف القدس".. معركةٌ كسرت هيبة الاحتلال وربطت غزة بالأقصى بالدم

إيهود باراك: نتنياهو قد يفتعل "قنبلة موقوتة" لتفادي الهزيمة الانتخابية

اللجنة المشتركة للاجئين تطالب إدارة "الأونروا" الجديدة إعادة الاعتبار لدور الوكالة في غزة

تصاعد عمليات اقتلاع أشجار الزيتون شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال

إيران تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي

زامير يحذّر من انهيار جيشه

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة

الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

المدعية العامة تطالب بإلغاء تعيين غوفمان لرئاسة "الموساد"

نقابة المهندسين تدخل في إضراب مفتوح بسبب تنصل حكومة رام الله من مسؤولياتها

إيران تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي

10 مايو 2026 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
...
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، أن طهران سلمت ردها على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب، إلى الوسيط الباكستاني، ضمن جهود إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق.

وأوضحت وكالة تسنيم أن "إيران أرسلت ردها على اقتراح أمريكا بشأن إنهاء الحرب عبر باكستان"، مضيفة أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحديث عن الحوار والمفاوضات بشأن إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام أو التراجع.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طهران مع مسؤولين مكلفين بمتابعة إزالة الأضرار، الناجمة عن الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران.

ووفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أشار بزشكيان إلى أهمية تعويض المتضررين من الحرب، مبينا أن الحديث عن الحوار والمفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع، وإنما يخدم هدف حماية حقوق الشعب الإيراني ومصالح البلاد.

وأوضح أن الشعب الإيراني لن یستسلم للعدو أبدا، وأن حكومته تبذل كل ما بوسعها لمساعدة المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الهجمات.

المصدر / وكالات
#إيران #باكستان #المقترح الإيراني #الحرب الإيرانية الأمريكية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة