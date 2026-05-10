ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن الحصيلة التراكمية للشهداء بات 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة، في ظل استمرار الهجمات واستهداف المدنيين.

ونوهت الوزارة إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدًا جديدًا و4 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 851 شهيدًا و2,437 إصابة، إضافة إلى 770 حالة انتشال.

المصدر / فلسطين أون لاين