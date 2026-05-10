فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سيف القدس".. معركةٌ كسرت هيبة الاحتلال وربطت غزة بالأقصى بالدم

إيهود باراك: نتنياهو قد يفتعل "قنبلة موقوتة" لتفادي الهزيمة الانتخابية

اللجنة المشتركة للاجئين تطالب إدارة "الأونروا" الجديدة إعادة الاعتبار لدور الوكالة في غزة

تصاعد عمليات اقتلاع أشجار الزيتون شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال

إيران تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي

زامير يحذّر من انهيار جيشه

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة

الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

المدعية العامة تطالب بإلغاء تعيين غوفمان لرئاسة "الموساد"

نقابة المهندسين تدخل في إضراب مفتوح بسبب تنصل حكومة رام الله من مسؤولياتها

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة

10 مايو 2026 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
...
تشييع أحد شهداء الإبادة الجماعية على قطاع غزة (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن الحصيلة التراكمية للشهداء بات 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة، في ظل استمرار الهجمات واستهداف المدنيين.

ونوهت الوزارة إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدًا جديدًا و4 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 851 شهيدًا و2,437 إصابة، إضافة إلى 770 حالة انتشال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #حكايات الشهداء في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة