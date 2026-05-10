فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سيف القدس".. معركةٌ كسرت هيبة الاحتلال وربطت غزة بالأقصى بالدم

إيهود باراك: نتنياهو قد يفتعل "قنبلة موقوتة" لتفادي الهزيمة الانتخابية

اللجنة المشتركة للاجئين تطالب إدارة "الأونروا" الجديدة إعادة الاعتبار لدور الوكالة في غزة

تصاعد عمليات اقتلاع أشجار الزيتون شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال

إيران تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي

زامير يحذّر من انهيار جيشه

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة

الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

المدعية العامة تطالب بإلغاء تعيين غوفمان لرئاسة "الموساد"

نقابة المهندسين تدخل في إضراب مفتوح بسبب تنصل حكومة رام الله من مسؤولياتها

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة من الاحتلال

10 مايو 2026 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
...
اقتحام الأقصى تم بحراسة من جيش الاحتلال (صورة أرشيفة)

اقتحم مستوطنون متطرفون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 169 مستوطنًا قتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، في ظل تصاعد تحرض "جماعات الهيكل" المتطرفة وحاخامات يهود على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس" وفق التقويم العبري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #مستوطنون #شرطة الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة