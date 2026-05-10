مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة من الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 169 مستوطنًا قتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، في ظل تصاعد تحرض "جماعات الهيكل" المتطرفة وحاخامات يهود على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس" وفق التقويم العبري.

