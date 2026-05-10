أبو جزر: مجموعة "الفدائي" في كأس آسيا 2027 صعبة

10 مايو 2026 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
كابتن المنتخب الوطني إيهاب أبو جزر

أكد المدير الفني للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم إيهاب أبو جزر، الأحد أن المجموعة التي وقع فيها "الفدائي" في بطولة كأس آسيا 2027 تعد من المجموعات الصعبة، نظراً لتقارب مستويات المنتخبات العربية المشاركة ومعرفة الجميع ببعضهم البعض على الصعيد الفني.

وحل المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية، والكويت، ومنتخب عُمان لكرة القدم.

وقال أبو جزر إن المنتخب الفلسطيني سبق له مواجهة الكويت وعُمان في تصفيات كأس العالم، كما واجه المنتخب السعودي مؤخراً في كأس العرب، مشيراً إلى أن الصعوبة تكمن أيضاً في خوض المباراة الافتتاحية أمام صاحب الأرض والجمهور.

وأضاف أن "الفدائي" يملك القدرة على المنافسة وخطف بطاقة التأهل عن المجموعة، معرباً عن ثقته بقدرة المنتخب على تقديم مشوار جيد في البطولة رغم قوة المنافسة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً كبيراً وجهداً متواصلاً وتحضيراً فنياً وبدنياً جيداً من أجل الظهور بصورة قوية في كأس آسيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#منتخب فلسطين #إيهاب أبو جزر #كآس آسيا

