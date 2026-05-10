صحيفة تكشف عن إقامة جيش الاحتلال قاعدة سرية له في العراق

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن دولة الاحتلال أقامت قاعدة عسكرية سرّية في الصحراء العراقية من أجل دعم ضرباتها الجوية على إيران، وشنت هجمات جوية على قوات عراقية كادت تكتشف مكان وجودها خلال الأيام الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أمس السبت، تأكيدها أن دولة الاحتلال أقامت تلك القاعدة، التي تحتضن قوات خاصة وتستخدم كمركز دعم لوجيستي لسلاح الجو الحربي الإسرائيلي، بعلم الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أنه تم وضع فرق البحث والإنقاذ في تلك المنطقة في حال إسقاط أي طيار إسرائيلي، مضيفة أن "إسرائيل" عرضت مساعدة الولايات المتحدة في العثور على طياريها بعد إسقاط مقاتلة "إف-15" أميركية قرب أصفهان في إيران، لكن القوات الأميركية تمكنت لوحدها من إنقاذهما.

وبينت الصحيفة أن دولة الاحتلال شاركت في شن الضربات الجوية التي كانت تهدف لتأمين عملية الإنقاذ تلك.

وأفادت الصحيفة الأميركية بأن وجود القاعدة السرية كاد ينكشف بداية شهر مارس/ آذار الماضي، مشيرة إلى أن وسائل إعلام عراقية أوردت أن راعٍ أخطر السلطات بوجود نشاط عسكري مريب في المنطقة، ليرسل الجيش العراقي إثر ذلك وحدات للتحقيق.

وأضافت، نقلاً عن مصدر مطلع، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى شن ضربات جوية لإبقاء القوات العراقية بعيدة عن مكان القاعدة السرية.

وأوضحت أن الحكومة العراقية دانت الهجوم الذي أدى حينها إلى مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين.

المصدر / وكالات