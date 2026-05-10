فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السفينة الموبوءة بفيروس هانتا ترسو في تينيريفي لإجلاء الركاب

عمر الأزرق.. صياد فقد قدمه في البحر وبات ينتظر فرصة للحياة

الجيش الإيراني يعلن منع مرور سفن مرتبطة بدولة الاحتلال واحتجازها

الهلال الأحمر والصحة العالمية يواصلان عمليات الإجلاء الطبي من غزة

من علب النفايات إلى شتلات خضراء.. مبادرة فلسطينية تُزهر الأمل في غزة

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تطلب إلغاء تعيين غوفمان رئيساً للموساد

استقرار أسعار الذهب فوق مستويات قياسية

تركي الفيصل يكشف عن خطة إسرائيلية لإشعال الحرب بين إيران والسعودية

"سي إن إن": مسيرات حزب الله كابوس لا يمكن إيقافه

إطلاق النسخة البرتغالية من رواية "الشوك والقرنفل" ليحيى السنوار في حفل أدبي

صحيفة تكشف عن إقامة جيش الاحتلال قاعدة سرية له في العراق

10 مايو 2026 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
...
الاحتلال نفذ هجمات من القاعدة السرية (صورة تعبيرية)

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن دولة الاحتلال أقامت قاعدة عسكرية سرّية في الصحراء العراقية من أجل دعم ضرباتها الجوية على إيران، وشنت هجمات جوية على قوات عراقية كادت تكتشف مكان وجودها خلال الأيام الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أمس السبت، تأكيدها أن دولة الاحتلال أقامت تلك القاعدة، التي تحتضن قوات خاصة وتستخدم كمركز دعم لوجيستي لسلاح الجو الحربي الإسرائيلي، بعلم الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أنه تم وضع فرق البحث والإنقاذ في تلك المنطقة في حال إسقاط أي طيار إسرائيلي، مضيفة أن "إسرائيل" عرضت مساعدة الولايات المتحدة في العثور على طياريها بعد إسقاط مقاتلة "إف-15" أميركية قرب أصفهان في إيران، لكن القوات الأميركية تمكنت لوحدها من إنقاذهما.

وبينت الصحيفة أن دولة الاحتلال شاركت في شن الضربات الجوية التي كانت تهدف لتأمين عملية الإنقاذ تلك.

وأفادت الصحيفة الأميركية بأن وجود القاعدة السرية كاد ينكشف بداية شهر مارس/ آذار الماضي، مشيرة إلى أن وسائل إعلام عراقية أوردت أن راعٍ أخطر السلطات بوجود نشاط عسكري مريب في المنطقة، ليرسل الجيش العراقي إثر ذلك وحدات للتحقيق.

 وأضافت، نقلاً عن مصدر مطلع، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى شن ضربات جوية لإبقاء القوات العراقية بعيدة عن مكان القاعدة السرية.

 وأوضحت أن الحكومة العراقية دانت الهجوم الذي أدى حينها إلى مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين.

المصدر / وكالات
#جيش الاحتلال #العراق #الجيش العراقي #الحرب الأمريكية الإيرانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة