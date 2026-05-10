قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الأسبق إيهود باراك، إنه يشعر بقلق بالغ من تصرفات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه قد يقدم على “أي شيء” من أجل البقاء في السلطة والاستمرار في منصبه.

وأكد باراك في تصريحات صحفية، الأحد، أن نتنياهو قد يلجأ، قبيل أي انتخابات، إلى افتعال تصعيد عسكري أو الإعلان عن “قنبلة موقوتة” تستدعي شن جولة قتال جديدة ضد إيران أو أي طرف آخر، إذا شعر بأن فرص فوزه غير مضمونة.

كما وأكد أنه “لن يتردد أبداً” (نتنياهو) في القيام بذلك تحت أي ذريعة.

ووفق مراقبين ومتابعين فإن نتنياهو عالق في كومة من الألغام الداخلية والخارجية لا مناط من التفلت منها سوى بافتعال الأزمات والحروب.

