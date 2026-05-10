اعتقالات واقتحامات بالضفة وإصابة مواطن باعتداء للمستوطنين في بيت لحم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين، فيما أصيب مواطن برضوض إثر اعتداء نفذه مستوطنون جنوب شرق بيت لحم.

فقد أصيب المواطن سلطان جابر جبارين برضوض، بعدما هاجم مستعمرون عدداً من المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم واعتدوا عليهم بالضرب.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المستوطنين كثفوا خلال الفترة الأخيرة اعتداءاتهم بحق أهالي القرية، والتي شملت ملاحقة رعاة الأغنام وطردهم من مناطق الرعي، إضافة إلى مهاجمة منازل المواطنين وإحراق ممتلكاتهم.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ستة مواطنين شمال طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: زياد عودة الله وأبناؤه قصي ومعاذ وعدي وأحمد من بلدة عتيل، إلى جانب الشاب خالد سروجي من ضاحية شويكة، وهو من نازحي مخيم طولكرم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم بلاطة شرقاً، إلى جانب قرية كفر قليل جنوباً، حيث داهمت عدداً من المنازل ومحلاً تجارياً وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون تسجيل حالات اعتقال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نسيم عادل دخل الله (44 عاماً) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً في منطقة "الشولي" على الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدات بتير ونحالين وقريتي حوسان ووادي فوكين، ما تسبب بأزمة مرورية بعد تفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ريان زاهي أبو علي (21 عاماً) من قرية تياسير شرق المحافظة، بعد اقتحام القرية ومداهمة منزل عائلته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين آدم سراج وعمر القطري من مخيم الأمعري جنوب المدينة، عقب اقتحام المخيم ومداهمة منزلي ذويهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من قرى محافظة قلقيلية، شملت حجة وباقة الحطب، إضافة إلى بلدة حبلة جنوباً، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل قرية إماتين، ما أعاق حركة المواطنين، قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين