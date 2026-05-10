4 شهداء في 13 خرقًا إسرائيليًا جديدًا لاتفاق التهدئة بغزة

غزة/ تامر قشطة

استشهد أربعة مواطنين، بينهم مدير مباحث شرطة خانيونس، وأصيب آخرون، أمس، في سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ213 منذ سريان اتفاق التهدئة الموقع في شرم الشيخ بوساطة عربية وأمريكية.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استشهاد المقدم وسام فايز عبد الهادي، مدير مباحث شرطة خانيونس، والرقيب فادي عبد المعطي هيكل، إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبتهما في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ورصد مراسل "فلسطين" عملية الاستهداف التي وقعت مقابل جمعية إعمار في حي الأمل المكتظ بالسكان.

وذكرت مصادر محلية وطبية أن عملية الاستهداف وقعت مقابل جمعية إعمار في حي الأمل، وأسفرت عن استشهاد عبد الهادي ومرافقه على الفور، في عملية اغتيال جديدة طالت كوادر الأجهزة الشرطية في القطاع.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد المواطن موسى عبد الله خليل الخواص (36 عامًا)، متأثرًا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي فجر الأحد، ما رفع عدد شهداء الهجوم إلى اثنين.

كما أسفر القصف ذاته عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، فيما أصيب مواطن آخر جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة على منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال محيط وادي غزة وسط القطاع، بالتزامن مع تمركز دبابات إسرائيلية قرب شارع صلاح الدين في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل كثيف شرقي المخيم، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية منه.

كما أطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة قرب مفترق سوق الخضار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة نيرانها باتجاه المناطق السكنية، فيما تعرضت المنطقة الشرقية من بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس لقصف مدفعي.

وفي غرب مدينة غزة، أطلقت طائرات “كواد كابتر” النار في محيط منطقة الميناء، تزامنًا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه شاطئ المدينة.

وفجر الاحد، نسف جيش الاحتلال عدة مبانٍ مدنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد وثّق ارتكاب الاحتلال 377 خرقًا لاتفاق التهدئة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 مواطنًا وإصابة 376 آخرين.