"خليك واعي" تحذر من منصة "جسور نيوز" وتتهمها بنشر الشائعات وخدمة رواية الاحتلال

حذّرت منصة "خليك واعي" من تصاعد نشاط ما يُعرف بمنصة "جسور نيوز"، متهمة إياها بتقديم نفسها كمنصة إعلامية مستقلة، في حين تروج لمحتوى تحريضي وتقارير مضللة تخدم رواية الاحتلال الإسرائيلي وتستهدف وعي الجمهور الفلسطيني والعربي.

وقالت المنصة، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "جسور نيوز" تعتمد على نشر أخبار غير موثقة ومحتوى يثير البلبلة والانقسام داخل المجتمع الفلسطيني، إلى جانب الترويج لروايات تتقاطع مع الدعاية الإسرائيلية.

وذكرت أن ذلك يأتي في محاولة للتأثير على الجبهة الداخلية وتشويه الحقائق المرتبطة بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن مثل هذه المنصات تُستخدم ضمن أدوات الحرب النفسية والإعلامية، من خلال استغلال القضايا الحساسة وإثارة الجدل والتحريض، ودفع الجمهور للتفاعل مع محتوى مضلل يهدف إلى نشر الفتنة والتشكيك وزعزعة الثقة بالمصادر الوطنية.

ودعت "خليك واعي" الصحفيين والإعلاميين والنشطاء إلى عدم إعادة نشر مواد منصة "جسور نيوز" دون التحقق من صحتها، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة والتعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمس الخميس حذر كذلك المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من “منصة جسور”.

وقال المكتب: تابعنا ما ورد إلينا من تساؤلات واستفسارات من بعض الصحفيين والإعلاميين حول ما يُسمى “منصة جسور”، ومدى السماح بالتعامل أو العمل معها، مؤكدًا أنها منصة مشبوهة ومعادية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته.

