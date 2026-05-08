الاحتلال يجبر أهالي قرية العصاعصة على اخراج ميت من قبره

08 مايو 2026 . الساعة 20:23 بتوقيت القدس
في سياق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الأحياء والأموات الفلسطينيين، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية العصاعصة جنوب جنين على إخراج ميت من قبره.

وبحسب شهود عيان فإن مستوطنين قاموا بحفر قبر لميت دفن اليوم في مقبرة البلدة لإخراج جثته، قبل أن يصل جيش الاحتلال ويجبر العائلة بالضغط والقوة على إخراج الجثة ونقلها ودفنها في مكان آخر؛ بذريعة قرب المقبرة من مستوطنة ترسلة.

وكان الاحتلال أعاد المستوطنين إلى مستوطنة ترسلة المقامة على أراضي بلدة جبع في نيسان/ إبريل الماضي، بعدما أخيلت عام 2005، ومنذ ذلك الوقت يقتحم المستوطنون وجيش الاحتلال بلدات جبع وسيلة الظهر بشكل يومي ويمارسون أعمال عربدة على السكان.

وبجانب ذلك أخطر جيش الاحتلال عدة محال تجارية على شارع (جنين-نابلس) والمملوكة لأهالي جبع بهدمها بحجة قربها من المستوطنة.

وسبق أن دمر جيش الاحتلال 93% من مقابر غزة إما كليا أو جزئيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
