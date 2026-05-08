وفاة مواطن خلال مداهمة أجهزة السلطة لمنزله في رام الله

08 مايو 2026 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
المواطن عنان يوسف

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أنها تتابع ملابسات وفاة المواطن عنان يوسف في ضاحية الريحان بمدينة رام الله، إثر حادثة سقوط وقعت خلال تنفيذ أمر حبس ومداهمة أجهزة السلطة لمنزله ليلا ما أدى إلى وفاته.

وذكرت الهيئة المستقلة، في بيان، أنها تتابع القضية مع الجهات الرسمية المختصة، للوقوف على جميع تفاصيل الحادثة والتحقق من مدى الالتزام بالقانون والمعايير الحقوقية الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ أوامر الحبس والإجراءات المرتبطة بها.

ودعت إلى إعادة دراسة سياسة حبس المدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، بما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وصون الكرامة الإنسانية والحفاظ على السلم المجتمعي.

#أجهزة السلطة #الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان #مداهمة ليلية

