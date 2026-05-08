هيئة: عدد محدود للمسافرين عبر معابر غزة خلال أسبوع

رصدت هيئة المعابر والحدود في غزة تنقل عددا محدودا للمسافرين عبر معبري رفح و"كرم أبو سالم" خلال أسبوع.

وذكرت الهيئة، في إحصائيتها الأسبوعية، أن إجمالي عدد المسافرين والقادمين عبر معبري رفح البري و"كرم أبو سالم" بلغ 593 شخصا خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن حركة المعابر شهدت فتح معبري رفح و"كرم أبو سالم" لمدة يومين فقط خلال هذه الفترة.

وأفادت بأن عدد المسافرين المغادرين من غزة بلغ 343 مسافراً، من بينهم 226 مسافرا توجهوا إلى جمهورية مصر العربية، في حين غادر 117 مسافرا إلى الأردن.

في المقابل، عاد إلى غزة خلال الأسبوع الأول من مايو 250 عائدا عبر المعابر المذكورة، حيث وصل 220 شخصا من جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى 30 عائدا من الأردن، وفق الهيئة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تسمح لسفر محدود جدا للجرحى والمرضى السفر عبر المعبرين المذكورين وسط إجراءات وقيود مشددة، وذلك خلافا للبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 الذي نص على فتح جميع معابر القطاع وتسهيل سفر جميع الفئات.

ووفق مؤسسات حقوقية تسمح سلطات الاحتلال بعبور أعداد قليلة من السكان بعد الحصول على موافقات أمنية مسبقة مما يجعله أداة للسيطرة والتحكم.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن هناك نحو 20 ألف مريض وجريح في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل، بينهم آلاف الأطفال

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: