اعتقال مستوطن و3 جنود في "إسرائيل" بشبهة التجسس لصالح إيران

ذكرت القناة 12 العبرية أن سلطات الاحتلال اعتقلت مستوطناً وثلاثة جنود، للاشتباه بتورطهم في تنفيذ مهام تجسس لصالح إيران، وذلك قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية الرسمية.

وبحسب ما نشرته القناة، الجمعة، قام المعتقلون بتوثيق محطات قطارات ومراكز تسوق وكاميرات مراقبة، إضافة إلى المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، التي كان بعضهم يدرس فيها، ثم نقلوا تلك المواد إلى جهات إيرانية.

وأضافت أن بعض المشتبه بهم بادروا من تلقاء أنفسهم إلى التواصل مع الإيرانيين بهدف تنفيذ مهام وصفتها بـ"الأمنية"، فيما تورط آخرون أيضاً في أعمال تخريب للممتلكات ضمن إطار هذا الارتباط.

وخلال الحرب على إيران أعلنت سلطات الاحتلال في أكثر من مناسبة اعتقال جنود وضباط بشبهة التورط في العمل الاستخباري مع إيران دون أن تثبت ذلك أي جهة محايدة.

المصدر / فلسطين أون لاين