فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خرج هاربًا من الموت.. أيمن أبو عويلي مفقود منذ اجتياح حي الأمل

إسرائيلي يصف غسان الدهيني بـ"كلبنا الوفي" بعد تعليقه على قصف مواطنين بغزة

طفولة على حافة الألم... حسام يواجه نوبات الصرع بانتظار فرصة للعلاج

اعتقال مستوطن و3 جنود في "إسرائيل" بشبهة التجسس لصالح إيران

غزة: إعلان مهم من جامعة الأزهر لطلابها

التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على غزة... نهج تفاوضي متكرر تحت النار

أركان... رضيعٌ يصارع الموت بقلبٍ مُنهك في غزة المحاصرة

الاحتلال يسلّم جثمان شهيد من قلقيلية بعد احتجازه منذ سبتمبر الماضي

استطلاع إسرائيلي: تصاعد المخاوف من الجريمة ورفض واسع لتصريحات سموتريتش

مؤسس "واتساب" يقدم تبرعاً بـ 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي بالقدس

اعتقال مستوطن و3 جنود في "إسرائيل" بشبهة التجسس لصالح إيران

08 مايو 2026 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
...
تعبيرية

ذكرت القناة 12 العبرية أن سلطات الاحتلال اعتقلت مستوطناً وثلاثة جنود، للاشتباه بتورطهم في تنفيذ مهام تجسس لصالح إيران، وذلك قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية الرسمية.

وبحسب ما نشرته القناة، الجمعة، قام المعتقلون بتوثيق محطات قطارات ومراكز تسوق وكاميرات مراقبة، إضافة إلى المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، التي كان بعضهم يدرس فيها، ثم نقلوا تلك المواد إلى جهات إيرانية.

وأضافت أن بعض المشتبه بهم بادروا من تلقاء أنفسهم إلى التواصل مع الإيرانيين بهدف تنفيذ مهام وصفتها بـ"الأمنية"، فيما تورط آخرون أيضاً في أعمال تخريب للممتلكات ضمن إطار هذا الارتباط.

وخلال الحرب على إيران أعلنت سلطات الاحتلال في أكثر من مناسبة اعتقال جنود وضباط بشبهة التورط في العمل الاستخباري مع إيران دون أن تثبت ذلك أي جهة محايدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنود احتياط إسرائيليين #مواقع تجسس #ضربة إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة