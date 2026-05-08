الاحتلال يسلّم جثمان شهيد من قلقيلية بعد احتجازه منذ سبتمبر الماضي

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، جثمان الشهيد خالد نمر قرعان من مدينة ، بعد احتجازه منذ تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2025، وفق ما أفادت به هيئة الشؤون المدنية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد المحتجز منذ عدة أشهر، فيما أوضحت هيئة الشؤون المدنية أن الاحتلال أبقى على احتجاز الجثمان منذ استشهاده في سبتمبر أيلول الماضي قبل أن يقوم بتسليمه صباح الجمعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات أو فيما يعرف بـ"مقابر الأرقام"، حيث تحتجز سلطات الاحتلال مئات الجثامين كإجراء عقابي بحق الشهداء وعائلاتهم، في خطوة تعتبرها مؤسسات حقوقية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تكفل حق العائلات في دفن ذويها بكرامة وفي أسرع وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين