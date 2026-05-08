اعتقالات واقتحامات في الضفة واعتداءات للمستوطنين برام الله

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، عبر تنفيذ حملات اقتحام واعتقال في نابلس والخليل والقدس، بالتزامن مع اعتداء نفذه مستوطنون بإحراق مركبة وكتابة شعارات عنصرية شرق رام الله.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة آباء عمار معروف الأغبر، عقب اقتحام عدة أحياء من المدينة ومخيم بلاطة، حيث داهم الجنود منزلها في منطقة المخفية وفتشوه وعبثوا بمحتوياته، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جهاد سلامة اطبيش بعد مداهمة منزله في قرية خرسا جنوب غرب المدينة، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلين في المنطقة الواقعة بين قرية الطبقة وبلدة دير سامت غرب الخليل، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي بلدة حزما شمال القدس المحتلة، أصيب طفل بالرصاص الحي واعتقلته قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر، خلال اقتحام البلدة مساء الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في عدة شوارع داخل البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة طفل قبل اعتقاله، إضافة إلى اعتقال شاب آخر لم تُعرف هويته حتى إعداد الخبر.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أقدم مستوطنون فجر الجمعة على إحراق مركبة تعود لأحد المواطنين، وكتبوا شعارات عنصرية على جدران منازل في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.