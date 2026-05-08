طقس فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات الليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في باقي المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

