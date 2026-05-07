الحية: جاهزون لتطبيق المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى

07 مايو 2026 . الساعة 21:57 بتوقيت القدس
رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، د. خليل الحية إن "العدو الصهيوني هو مركز عدم الاستقرار"، متهما الاحتلال بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، والسعي إلى "مفاوضتنا بالنار".

وخلال مقابلة مع التلفزيون العربي، مساء الخميس، تابعها "فلسطين أون لاين" أكد الحية أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق، بينما التزمت حركة حماس بكافة البنود المتفق عليها.

وأشار إلى أن الاحتلال "يرفض التقدم بأي خطوة في تطبيق الاتفاق".

وأكد الحية التزام الحركة باتفاق شرم الشيخ، متهما الاحتلال بالتنصل منه، مشددا في الوقت ذاته على جاهزية حماس لتطبيق بنود المرحلة الثانية، "إذا التزم الاحتلال بكل بنود المرحلة الأولى".

المصدر / فلسطين أون لاين
