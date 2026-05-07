روسيا تعلن وقف إطلاق نار مؤقت مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا، بمناسبة إحياء الذكرى الحادية والثمانين لـ"انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى".

وقالت وزارة الدفاع الروسية وفق ما نشرت وكالة "تاس" الروسية، إن وقف إطلاق النار يبدأ من الساعة من فجر 8 مايو/أيار بتوقيت موسكو، ويستمر حتى 10 مايو/أيار، وذلك تزامنًا مع احتفالات ما يُعرف بـ"يوم النصر" في روسيا.

وذكر البيان أن القرار جاء بتوجيه من الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، وبمناسبة إحياء الذكرى الـ"81 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى".

ولم يوضح البيان ما إذا كان وقف إطلاق النار سيشمل جميع الجبهات أو مناطق محددة، فيما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء رمزي مرتبط بالمناسبة التاريخية، وسط استمرار التوترات العسكرية في مناطق مختلفة.

المصدر / وكالات