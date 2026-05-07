حملة لمكافحة القوارض والجرذان في خان يونس

أطلقت بلدية خان يونس الحملة الوطنية الكبرى لمكافحة القوارض والجرذان في مختلف مناطق المحافظة، في إطار جهود تعزيز الصحة العامة والحد من المخاطر البيئية.

وقال رئيس بلدية خان د. علاء الدين يونس البطة، الخميس، في مقطع مسجل تابعته "فلسطين أون لاين" إن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف مكافحة انتشار القوارض في الأحياء السكنية ومحيط المنشآت العامة، عبر استخدام وسائل رش ومصائد متخصصة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية ميدانية للسكان.

وأوضح أن الطواقم المختصة ستباشر أعمالها بشكل مكثف في المناطق الأكثر تضررًا، مع متابعة مستمرة لتقييم النتائج واتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على نظافة البيئة والتخلص الآمن من النفايات.

وأكد البطة أن هذه الجهود تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، خاصة في ظل الظروف البيئية الصعبة التي تشهدها المحافظة.

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني من انتشار واسع للقوارض والجرذان والحشرات الضارة وتفشي الأمراض، بسب انتشار الركام، وجثامين الشهداء تحت المنازل المدمرة، وتعرض البنية التحتية لأضرار كبيرة بفعل حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

