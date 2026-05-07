فيلم يوثق الإبادة في غزة يفوز بجائزة "أوسكار"

فاز الفيلم الفلسطيني القصير "كل يوم في غزة" للمخرج الفلسطيني عمر رمال، بالجائزة الأولى في فئة الأفلام القصيرة ضمن الدورة 71 من جوائز ديفيد دي دوناتيلو، المعروفة باسم "الأوسكار الإيطالي".

وأهدى رمال الجائزة لمن "خاطروا بحياتهم من أجل الحقيقة"، مضيفًا: "أخرجتُ هذا الفيلم من خارج القطاع، لكن زملاءنا داخل قطاع غزة هم من صنعوه تحت القصف والنار، إذ حملوا الكاميرا في يد والألم في اليد الأخرى".

والفيلم، الذي أُنتج عام 2025، يروي قصة حلاق من قطاع غزة يوثق بصوته تفاصيل الحياة اليومية تحت وطأة الحرب، وما خلّفته من دمار ومعاناة إنسانية واسعة، مقدّمًا شهادة بصرية مباشرة على واقع القطاع.

وقد عُرض العمل حتى الآن في أكثر من 90 دار سينما حول العالم، حيث لاقى تفاعلًا لافتًا من الجمهور والنقاد، الذين أشادوا بطابعه الإنساني وقدرته على نقل صورة قريبة من الواقع المعيشي في غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

