حزب الله لجنود الاحتلال في فيديو جديد: "سنصطادكم"

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، مقطعًا دعائيًا يحمل رسائل رمزية وعسكرية واضحة في إطار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

يبدأ المقطع الفيديو بمشاهد لصقر جارح يراقب وينقض، مع دمج مشاهد لطائرات مسيرة "درونز" انتحارية، في مقارنة تهدف لإظهار المسيرة كـ "كاسر" يترصد أهدافه بدقة وهدوء قبل الهجوم.

كما يُظهر المقطع لقطات من كاميرات المسيرات وهي ترصد آليات عسكرية إسرائيلية، جنوداً، ومواقع تحصينات، في رسالة لاستخدام نظام الرصد والتعقب بما يبعث برسالة عن "القدرة الاستخباراتية" وتطور أنظمة التوجيه لدى الحزب.

ويعتمد الفيديو يعتمد على مونتاج سريع وموسيقى حماسية، مع تداخل بين مشاهد من الطبيعة (صيد الحيوانات) ومشاهد عسكرية حقيقية، في تأكيد على أن استهداف القوات الإسرائيلية وتصويرها كفريسة سهلة أمام المسيرات.

وعرض المقطع مشاهد سابقة من استهداف دبابات، جرافات عسكرية، وتجمعات جنود، مما يشير إلى أن بنك أهداف المسيرات الانتحارية واسع ويشمل مختلف الإمكانيات الميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاصطياد سهل ولو حاولتم الفرار.

وفي المواجهة العسكرية المحتدمة، يعتمد حزب الله بشكل لافت على سلاح المسيرات، والتي يصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها "تهديد معقد"، ويعترف بأن لا حل لديه لمواجهتها.

وقال ضابط إسرائيلي إن "تهديد المسيرات تطور، وفي الأشهر الأخيرة نواجه المئات من هذه المسيرات"، وأضاف أن هذه المسيرات تشكل "تحديا كبيرا جدا، ولا يوجد اليوم حلا واحد كامل. والحل الذي يطرحه الجيش هو أن ينظر جندي إلى السماء، ولا يوجد حلا حقيقيا. وعندما تصل المسيرة يكون الوقت متأخرا، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية، مؤخرا.

