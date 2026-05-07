والدة عزام الحية تكشف أول أسرار نجلها العسكرية بعد استشهاده

كشفت والدة الشهيد عزام الحية، نجل رئيس حركة حماس بغزة، د. خليل، جانبا من أسرار نجلها العسكرية في ميدان مواجعة وقتال الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد عزام متأثرا بإصابته مساء أمس جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفته إلى جانب عدد من المواطنين وسط مدينة غزة.

وعزام هو الابن الرابع لرئيس حركة حماس الذي يمضي شهيدًا، وقد سبقه كل من اخوته أسامة، وحمزة، وهمام، وهو التوأم لعزام ــ وقد استشهد في سبتمبر/أيلول 2025، إثر ضربة استهدفت قيادات من حركة "حماس" خلال وجودهم في العاصمة القطرية الدوحة.

مدرب النخبة

وقالت والدة الشهيد عزام، إن نجلها عزام عمل سنوات طويلة مدرّباً لإخوانه من مقاتلي النخبة، ونجا في معركة سيف القدس بإصابة بالغة إثر استهدافه، كما أنه نجا في هذه الحرب مرات عديدة في الكمائن والثغور.

وأضافت: "كان عزام يرعى أخته الوحيدة في غزة، والتي ترعى أطفالها وزوجها الذي أصيب بالشلل إثر استهدافه منذ عام ونصف.. رحل عزام، وبقيت ابنتي تكافح الحياة وحدها، بالكاد تجد ما يعينها وأطفالها وزوجها".

وكشفت عن مكالمة زوجها د. خليل بها معزياً ومثبتاً، وذكرني بما وطّنا أنفسنا عليه منذ زمن، فصبّرته بمثل ما صبّرني، وذكّرته بما ربينا أولادنا عليه، وما ادخرناهم له، وأوصيته أن يبقى ثابتاً كالشوكة في حلق أعدائه.





