حزب الله يُنفذ 3 عمليات ضد مواقع وآليات الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد مواقع وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدات حدودية جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان مقتضب، الخميس، تابعته "فلسطين أون لاين": إنه استهدف تجمعًا لآليات الاحتلال في بلدة شمع عبر إطلاق صواريخ مباشرة، ما أدى إلى تحقيق إصابات في المكان.

وأفاد بأنه نفذ عملية ثانية عبر مسيّرة انقضاضية استهدفت مركزًا قياديًا لجيش الاحتلال في بلدة البيّاضة، مؤكدًا إصابة الهدف بدقة.

وفي العملية الثالثة، أوضح الحزب أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية في البلدة نفسها باستخدام قنبلة موجهة، وأصابها بشكل مباشر.

مشاهد سابقة من استهداف حزب الله آليات وجنود الاحتلال في لبنان

وأكد حزب الله أن هذه العمليات تأتي في إطار رد المقاومة اللبنانية المشروع على خروقات الاحتلال المتكررة لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من الخميس، أفاد موقع "حدشوت بزمان" العبري وفق ترجمة خاصة لـ"فلسطين أون لاين" بنقل 10 جنود إسرائيليين أصيبوا بمسيّرة متفجرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا المحتلة.

