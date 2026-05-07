سموترتش يوجه المستوطنين مباشرة لاقتلاع أشجار الفلسطينيين

07 مايو 2026 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
بتوجيه مباشر من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أقدم مستوطنون على اقتلاع نحو 3000 شجرة فلسطينية في محيط جنين

أقدم قطعان المستوطنين، وبتوجيه مباشر من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على اقتلاع نحو 3000 شجرة فلسطينية في محيط جنين، ضمن مساحة تصل إلى 200 دونم، في أحدث عمليات التجريف الهادفة إلى توسيع النشاط الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، وذلك وفقا لما كشفه موقع "سروجيم العبري".

وتأتي عذه الاعتداءات استكمالًا لعمليات أوسع شهدها الربع الأخير من عام 2025، حيث اقتُلع خلالها ما يقارب 9000 شجرة، في إطار سياسة متصاعدة لفرض السيطرة على الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وزعم المتطرف سموتريتش في تصريح له لموقع "سروجيم" العبري، الخميس، وفق ترجمة خاصة لـ"فلسطين أون لاين" إنهم "يقودون سياسة حازمة ومن دون أي تنازلات لتعزيز الاستيطان".

 واعتبر سموتريتش أن هذه الإجراءات تأتي لإحباط ما وصفه بـ"محاولات إقامة دولة فلسطينية". وتواجه هذه السياسات رفضًا فلسطينيًا واسعًا لما تشكّله من اعتداء مباشر على الممتلكات والأراضي، وتأكيدًا على استمرار محاولات فرض واقع استيطاني جديد بالقوة.

المصدر / فلسطين أون لاين
